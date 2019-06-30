القواس: وليد جنبلاط كان ولايزال عنوانا للحرب الأهلية في لبنان

اعتبر عضو القيادة القطرية اللبنانية لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" محمد شاكر القواس أن "وليد جنبلاط كان ولازال مصراً أن يكون عنواناً للحرب الأهلية في لبنان".
وفي بيان له، استنكر القواس "التحركات الميليشياوية لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" في الجبل من قطع للطرقات ترافقاً مع جولة وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل ومن اطلاق للنار على موكب وزير النازحين صالح الغريب واغتيال وإصابة عدد من مرافقيه".
وطالب القواس الدولة اللبنانية بـ"تحمل كافة مسؤولياتها الامنية والعسكرية في مواجهة ما يعتبر عودة الى عهد الإدارة المدنية في الجبل".
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