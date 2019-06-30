القواس: وليد جنبلاط كان ولايزال عنوانا للحرب الأهلية في لبنان

اعتبر عضو ​القيادة​ القطرية ال​لبنان​ية لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" ​محمد شاكر القواس​ أن "​وليد جنبلاط​ كان ولازال مصراً أن يكون عنواناً للحرب الأهلية في لبنان".

وفي بيان له، استنكر القواس "التحركات الميليشياوية لـ"الحزب ​التقدمي الإشتراكي​" في الجبل من قطع للطرقات ترافقاً مع جولة وزير الخارجية اللبنانية ​جبران باسيل​ ومن اطلاق للنار على موكب وزير ​النازحين​ ​صالح الغريب​ واغتيال وإصابة عدد من مرافقيه".

وطالب القواس ​الدولة اللبنانية​ بـ"تحمل كافة مسؤولياتها الامنية والعسكرية في مواجهة ما يعتبر عودة الى عهد الإدارة المدنية في الجبل".