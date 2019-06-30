انتهاء جلسة المال والموازنة المسائية واقرار موازنات وزارتي العدل والزراعة والمجلس الدستوري

أعلن رئيس لجنة ​المال​ و​الموازنة​ أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ عن انتهاء الجلسة المسائية للجنة واقرار موازنات وزارتي ​العدل​ و​الزراعة​ و​المجلس الدستوري​"، مشيراً إلى "أرجاء بت موازنة وزارة المالية لاعتذار وزير الماليّة علي حسن خليل بسبب ارتباط طارئ".

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