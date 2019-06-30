الديمقراطي نعى رامي سلمان وسامر ابو فراج: شهيدا الغدر والحقد والاجرام

نعى ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ "شهيدي الغدر والحقد والإجرام اللذين استشهدا اثر تعرض قطّاع الطرق في ​الحزب الاشتراكي​ لموكب الوزير ​صالح الغريب​ واطلاق النار عليه في كمين مسلّح"، مشيراً إلى أنه "بمزيد الاسى واللوعة ننعي اليكم شهيدينا البرّين البطلين رامي اكرم سلمان وسامر نديم ابو فراج، اللذين سقطا اليوم في الكمين المسلح الذي استهدف موكب الوزير صالح الغريب، في عملية اغتيال واضحة المعالم، على ان يحدد موعد الدفن لاحقاً".

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