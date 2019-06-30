ريا الحسن: الأجهزة الأمنية بدأت التحقيقات في حادثة قبرشمون

أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في حديث تلفزيوني، أن ​الأجهزة الأمنية​ بدأت التحقيقات في حادثة قبرشمون الى أن يتبين حقيقة الأمر.

وأشارت الحسن إلى أن الأهم، فيالوقت الراهن، تهدئة النفوس، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تعمل على إعادة فتح كل الطرقات.

ولفتت الحسن إلى أن هذه الأحداث لا تحسن صورة لبنان، مؤكدة أنه يجب تجنب أي حادثة من هذا النوع، خصوصاً أن البلاد على موعد مع صيف واعد.