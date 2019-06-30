أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، في حديث تلفزيوني، أن الأجهزة الأمنية بدأت التحقيقات في حادثة قبرشمون الى أن يتبين حقيقة الأمر.
وأشارت الحسن إلى أن الأهم، فيالوقت الراهن، تهدئة النفوس، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تعمل على إعادة فتح كل الطرقات.
ولفتت الحسن إلى أن هذه الأحداث لا تحسن صورة لبنان، مؤكدة أنه يجب تجنب أي حادثة من هذا النوع، خصوصاً أن البلاد على موعد مع صيف واعد.
كانت هذه تفاصيل خبر ريا الحسن: الأجهزة الأمنية بدأت التحقيقات في حادثة قبرشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.