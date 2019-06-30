رامي الريس: على القوى التي لم تفهم تركيبة هذا البلد أن تعيد حساباتها

أكد مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس، في حديث تلفزيوني، أن الحزب لن يدخل في أي سجالات اعلامية، مشيراً إلى أن الحزب ليس من هواة إستغلال المواطنين لبناء الشعبيات.
ودعا الريس كل القوى السياسية، خصوصاً تلك التي لم تفهم تركيبة هذا البلاد، أن تعيد حساباتها بشكل دقيق، معتبراً أنه على القضاء أن يتحمل مسؤوليته، داعياً إلى أن يأخذ التحقيق مجراه.
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