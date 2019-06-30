افرام: إقفال مكتب السجل العدلي في جونيه مرفوض

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نعمة افرام​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "كأن ​كسروان​ لا يكفيها ما تعانيه من حرمان حتى نسمع خبرا بأنه يتم الاتجاه الى إقفال مكتب السجل العدلي في ​جونيه​، بحجة خفض المصاريف على ​الدولة​"، مشيراً الى أن "هذا الخبر، إن صح أم لا، فهو مرفوض كليا وكنواب كسروان لن نسمح بذلك".

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