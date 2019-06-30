طوني فرنجية: ما جرى في الجبل غير مقبول ولا مبرّر مهما كانت الاستفزازات

أشار النائب طوني فرنجية، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "ما جرى في الجبل غير مقبول ولا مبرّر مهما كانت الاستفزازات التي أدّت إليه".
ودعا القوى الأمنية والقضاء إلى "اتخاذ أقسى التدابير بحق المرتكبين"، لافتاً إلى أنه "علينا وأد الفتنة لا تأجيجها كما علينا الحفاظ على مصالحة الجبل وغيرها من المصالحات".
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