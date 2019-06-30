طوني فرنجية: ما جرى في الجبل غير مقبول ولا مبرّر مهما كانت الاستفزازات

أشار النائب ​طوني فرنجية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "ما جرى في الجبل غير مقبول ولا مبرّر مهما كانت الاستفزازات التي أدّت إليه".

ودعا ​القوى الأمنية​ والقضاء إلى "اتخاذ أقسى التدابير بحق المرتكبين"، لافتاً إلى أنه "علينا وأد الفتنة لا تأجيجها كما علينا الحفاظ على ​مصالحة الجبل​ وغيرها من المصالحات".