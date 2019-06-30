أبي خليل: إفتتاح مكاتب جديدة للتيار بعاليه أزعج البعض على ما يبدو

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، في حديث تلفزيوني، إلى أن إفتتاح مكاتب جديدة لـ"التيار الوطني الحر" في عاليه، على ما يبدو، أزعج البعض الذي لا يتقبل الآخر.
وشدد أبي خليل على أن حديث وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كان في كل المحطات باليد الممدودة للجميع.
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