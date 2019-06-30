أبي خليل: إفتتاح مكاتب جديدة للتيار بعاليه أزعج البعض على ما يبدو

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​، في حديث تلفزيوني، إلى أن إفتتاح مكاتب جديدة لـ"التيار الوطني الحر" في ​عاليه​، على ما يبدو، أزعج البعض الذي لا يتقبل الآخر.

وشدد أبي خليل على أن حديث وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ كان في كل المحطات باليد الممدودة للجميع.