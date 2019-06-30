علق عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ في حديث تلفزيوني على قضية ​المطامر​، قائلا "الحكم استمرارية ووزير ​البيئة​ الحالي من التيار نفسه ويتولى حقيبته منذ 7 اشهر فماذا فعل لحل ​مشكلة النفايات​؟"، مشيراً إلى "أننا طرحنا حلولا ل​أزمة النفايات​ علمًا أننا في المعارضة وهم في السلطة ومع ذلك ندعوهم ليجدوا الحل".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: طرحنا حلولا لأزمة النفايات علمًا أننا في المعارضة وهم في السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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