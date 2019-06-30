نعيم حسن: نعمل على تهدئة النفوس وعدم الانجرار للفتنة ومنع ردات الفعل

أكد شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ "اننا نتقدم بالتعزية من أهل الضحايا الذين سقطوا، ونمتى للجرحى الشفاء العاجل"، مشيراً الى أنه "لنا امل بتغليب منطق العقل والحكمة وكان لنا أمل بالدولة بان تقوم بواجباتها في التحقيقات اللازمة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حسن "أننا أجرينا اتصالات ب​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، كما اجرنا اتصالات بالمرجعيات الروسيحة الدرزية وبدورهم سيبادروا على الصعيد الروحي لتخفيف الاحتقان"، لافتاً الى أنه "واجب علينا المبادرة ضمن البيت الدرزي".

وشدد على ان "ما نعمل عليه هو تهدئة النفوس وعدم الانجرار للفتنة ومنع ردات الفعل".