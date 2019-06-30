الخارجية التركية تتهم قوات الجيش الليبي باعتقال 6 أتراك في شرق ليبيا

اتهمت وزارة الخارجية التركية قوات "​الجيش الوطني​ الليبي" باعتقال 6 أتراك في ​شرق ليبيا​، مشيرة إلى أنه "على قوات حفتر الإفراج عن مواطنينا فورا وإلا ستصبح هدفا مشروعا للجيش التركي".

من جانبه، أعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن "لا علم لنا باعتقال أي أتراك"، موضحاً أنه "في حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف".

ورأى المسماري أنه على دول الجوار وجامعة الدول العربية اتخاذ موقف من التهديدات التركية.