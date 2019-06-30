مسؤول روسي: بدء إنتاج منظومات صواريخ "إس-500" ودخولها الخدمة بالجيش قريبا

أعلن رئيس مجموعة "روستيخ" العملاقة الروسية، سيرغي تشيميزوف، عن "بدء إنتاج منظومات ​الصواريخ​ المحدثة للدفاع الجوي من طراز "إس-500"، مشيرا إلى أن "جيش ​روسيا​ سيحصل عليها قريبا".

ولفت إلى أنه "يجري حاليا العمل على تصميم أنواع جديدة ومحدثة من الأسلحة. وفي الوقت الذي بإمكاننا بيع منظومات إس-400، انطلقت بالتوازي مع ذلك عملية إنتاج المنظومات من طراز إس-500، وهي محدثة بشكل أكبر"، مؤكداً أنه "لا يمكنني التحدث كثيرا عنها، لأنها لم تدخل بعد الخدمة في ​القوات المسلحة​. لكنها ستظهر في قوامها في أقرب وقت".

وأوضح أن "هذه المنظومات ستدخل الخدمة في ​الجيش​ فورا بعد الانتهاء من اختباراتها، مبينا أن الفرق الأساسي بين "إس-500" وسابقتها يتمثل بمدى العمل".

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الروسي، ​سيرغي شويغو​، أن توريد منظومات الصواريخ "إس-500" للقوات المسلحة قد يبدأ في العام 2020، فيما تحدث مسؤولون حكوميون رفيعون عن اختبارات ناجحة لهذا ​السلاح​ الذي أصبح جاهزا للإنتاج التسلسلي.