أعلن رئيس مجموعة "روستيخ" العملاقة الروسية، سيرغي تشيميزوف، عن "بدء إنتاج منظومات الصواريخ المحدثة للدفاع الجوي من طراز "إس-500"، مشيرا إلى أن "جيش روسيا سيحصل عليها قريبا".
ولفت إلى أنه "يجري حاليا العمل على تصميم أنواع جديدة ومحدثة من الأسلحة. وفي الوقت الذي بإمكاننا بيع منظومات إس-400، انطلقت بالتوازي مع ذلك عملية إنتاج المنظومات من طراز إس-500، وهي محدثة بشكل أكبر"، مؤكداً أنه "لا يمكنني التحدث كثيرا عنها، لأنها لم تدخل بعد الخدمة في القوات المسلحة. لكنها ستظهر في قوامها في أقرب وقت".
وأوضح أن "هذه المنظومات ستدخل الخدمة في الجيش فورا بعد الانتهاء من اختباراتها، مبينا أن الفرق الأساسي بين "إس-500" وسابقتها يتمثل بمدى العمل".
وسبق أن أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن توريد منظومات الصواريخ "إس-500" للقوات المسلحة قد يبدأ في العام 2020، فيما تحدث مسؤولون حكوميون رفيعون عن اختبارات ناجحة لهذا السلاح الذي أصبح جاهزا للإنتاج التسلسلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: بدء إنتاج منظومات صواريخ "إس-500" ودخولها الخدمة بالجيش قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.