خارجية الأردن حذرت إسرائيل من افتتاح نفق باتجاه الأقصى: يزيد الاحتقان

حذرت وزارة الخارجية الأردنية من "إجراءات إسرائيلية لا شرعية وغير مسؤولة، تزيد من التوتر والاحتقان في المسجد الأقصى"، منددةً بقيام السلطات الإسرائيلية بافتتاح نفق طريق الحجاج، باتجاه المسجد الأقصى.
وأكدت "رفض الاردن بشكل مطلق جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها، وخصوصاً الحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له"، مشددةً على أن "تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما تمثل إمعاناً في انتهاك قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" الداعية لوقف جميع الحفريات الإسرائيلية غير القانونية في البلدة القديمة للقدس".
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