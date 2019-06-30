خارجية الأردن حذرت إسرائيل من افتتاح نفق باتجاه الأقصى: يزيد الاحتقان

حذرت ​وزارة الخارجية​ الأردنية من "إجراءات إسرائيلية لا شرعية وغير مسؤولة، تزيد من التوتر والاحتقان في ​المسجد الأقصى​"، منددةً بقيام ​السلطات الإسرائيلية​ بافتتاح نفق طريق الحجاج، باتجاه المسجد الأقصى.

وأكدت "رفض ​الاردن​ بشكل مطلق جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها، وخصوصاً الحرم ​القدس​ي الشريف والمواقع الملاصقة له"، مشددةً على أن "تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما تمثل إمعاناً في انتهاك قرارات منظمة ​الأمم المتحدة​ للتربية والثقافة و​العلوم​ "​اليونسكو​" الداعية لوقف جميع الحفريات الإسرائيلية غير القانونية في البلدة القديمة للقدس".