أيمن الصفدي: لن نتحمل مسؤولية تلبية احتياجات النازحين في مخيم الركبان

أكد وزير الخارجية ​الأردن​ي، ​أيمن الصفدي​، أن "​الاردن​ لن تتحمل مسؤولية تلبية احتياجات ​النازحين السوريين​ في مخيم ​الركبان​"، معتبرا أن "هذه القضية يجب حلها من قبل الطرف السوري".

ولفت إلى "الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة 1.3 مليون سوري"، مشدداً على "أهمية استمرار ​المجتمع الدولي​ في تحمل مسؤولياته إزاء ​اللاجئين​ والمملكة"، مؤكدا أن "الأردن يشجع العودة الطوعية لهم".

وأشار الصفدي إلى أن "قاطني الركبان هم مواطنون سوريون موجودون في أراض سورية والحل لقضيتهم يكمن في عودتهم للأماكن التي أتوا منها في ضوء توفر ظروف لذلك"، مشدداً على أن "إمكانية تلبية احتياجات قاطني الركبان الإنسانية من الداخل السوري متاحة، والأردن لن يتحمل مسؤولية تلبية احتياجات النازحين هناك حيث أن ذلك مسؤولية سورية أممية".

وأكد "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون وفق القرار 2254، يحفظ وحدة ​سوريا​ ويعيد لها أمنها واستقرارها ويحقق المصالحة الوطنية ويتيح ظروف عودة اللاجئين".