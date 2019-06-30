علق وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الاشكال الذي حصل في ​عاليه​، قائلا "في الوقت الذي نحاول فيه مدّ الجسور بين اللبنانيين استقبلنا بهذه الطريقة الميليشياوية التي لا تمت الى الحضارة وروح الشراكة بالوطن بأي صلة"، متسائلا "متى يعطي المفترض أن يكونوا شركاء في الوطن صورة للانفتاح الحقيقي؟"، معتبراً أن "إغتيال الأبرياء جريمة لا يمكن أن تقوم بها إلا ميليشيا منظمة غير قادرة على تخطي صفحة الحرب".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: ما حصل هو جريمة لا يمكن أن تقوم بها إلا ميليشيا منظمة غير قادرة على تخطي صفحة الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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