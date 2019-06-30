الرئيس عون اجرى اتصالات لضبط الوضع بعاليه ودعا المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع غدا ببعبدا

أجرى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ اتصالات لضبط الوضع الامني في منطقة ​عاليه​، داعياً ​المجلس الاعلى للدفاع​ الى اجتماع قبل ظهر غد في ​قصر بعبدا​.

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