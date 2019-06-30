أعلن رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه لن يدخل في أي سجال إعلامي حول ما جرى اليوم، مطالباً بالتحقيق بعيداً عن الابواق الاعلامية.
وتمنى جنبلاط على "حديثي النعمة في السياسة أن يدركوا الموازين الدقيقة التي تحكم الجبل المنفتح على كل التيارات السياسية دون استثناء، لكن الذي يرفض لغة نبش الاحقاد وتصفية الحسابات والتحجيم".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لن أدخل بأي سجال اعلامي وأطالب بالتحقيق حول ما جرى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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