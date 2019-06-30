جنبلاط: لن أدخل بأي سجال اعلامي وأطالب بالتحقيق حول ما جرى اليوم

أعلن رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه لن يدخل في أي سجال إعلامي حول ما جرى اليوم، مطالباً بالتحقيق بعيداً عن الابواق الاعلامية.

وتمنى جنبلاط على "حديثي النعمة في ال​سياسة​ أن يدركوا الموازين الدقيقة التي تحكم الجبل المنفتح على كل التيارات السياسية دون استثناء، لكن الذي يرفض لغة نبش الاحقاد وتصفية الحسابات والتحجيم".