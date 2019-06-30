أرسلان: لم نكن بأي يوم أصحاب فتنة وعلى الزعران أن "يضبوا" أنفسهم

أعلن رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال أرسلان​، في حديث تلفزيوني، أنه يعمل على تجميع المعطيات حول كل ما حصل في الجبل اليوم، كاشفاً أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً غداً يتحدث فيه عن كل التفاصيل.

وفي حين أكد أن الأجواء ليست جيدة، شدد على أننا "لم نكن في أي يوم أصحاب فتنة، وعلى الزعران أن يضبوا أنفسهم عن الأوادم"، لافتاً إلى أن "الجبل ليس كونتوناً مقفلاً لأحد".