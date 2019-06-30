الإشتراكي: ما حصل يتحمل مسؤوليته من وتر الأجواء ونبش قبور الحرب

أشارت وكالة داخلية الغرب في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، في بيان لها، إلى أنه "أثناء الاحتجاج الشعبي في منطقة الشحار الغربي على زيارة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ مع ما حملت من استفزاز لمشاعر الناس، خرج موكب وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ من منزله في كفرمتى ولدى وصوله إلى مدخل بلدة عبيه، حيث كان المحتجون قد قطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة، أقدم مرافقو الوزير الغريب على اطلاق النار على المحتجين رغم محاولات هؤلاء لفتح الطريق وإزالة العوائق عنها".

وأوضحت أنه "بعد وصوله إلى بلدة شملان حيث تبلغ الوزير الغريب الغاء زيارة رئيس التيار الوطني الحر الى بلدة كفرمتى سلك طريقا فرعية وصولا الى بلدة البساتين حيث عاود مرافقوه اطلاق النار باتجاه المحتجين عشوائيا، وتابع موكبه الطريق صعودا باتجاه ساحة قبرشمون حيث ترجل مرافقان للوزير الغريب وعمدا إلى اطلاق النار باتجاه المحتجين أيضا بشكل عشوائي مما أدى إلى إصابة شاب من بين المحتجين، فرد بعض من كان يحمل سلاحا باتجاه مصدر النار دفاعا عن النفس فسقط مرافقان للوزير الغريب، وهذا امر موثق بفيديوهات بات بحوزة المراجع الأمنية".

وأعلنت أننا "نضع كل المعطيات الموجودة بحوزتنا بتصرف القضاء والقوى الأمنية"، مؤكدة أن "ما جرى يتحمل مسؤوليته من وتر الأجواء واستفز الناس ونبش قبور الحرب ومن كان ينتظر زيارة فكانت ردة فعله بالاعتداء على الناس الذين عبروا سلميا عن رفضهم لزيارة الوزير باسيل إلى منطقتهم".