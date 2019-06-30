nbn: ارسلان أعطى أوامر بفتح أتوستراد خلدة بالاتجاهين

أفادت قناة الـ"NBN" بأن "رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ أعطى أوامر بفتح أتوستراد خلدة بالاتجاهين". كما بدأت عناصر من قوى الامن الداخلي بازالة الاطارات المشتعلة على اوتوستراد خلدة وسيارات بدأت بالمرور. وكانت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد أفادت قبل ساعة عن "قطع اوتوستراد خلدة بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين".

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