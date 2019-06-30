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مدير تنفيذى أكاديمية الشباب تقدم عرض تمهيدى عن البرنامج الرئاسى للقيادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للشباب، بالدورة الأولى للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، وذلك خلال حفل الاستقبال الذى تجريه الاكاديمية لـ 100 شاب أفريقى، يمثلون الدفعة الاولى لبرنامج تأهيل الشباب الأفريقى، والذى يضم 1000 شاب أفريقى من مختلف الدول الأفريقية.

وقدمت المدير التنفيذى للأكاديمية، عرضا حول أسس عمل الاكاديمية، والبرامج الخاصة بتأهيل الشباب، ومن بينها البرنامج الخاص بالشباب الافارقة، والذى يمتد لـ6 أسابيع وينتهى يوم 10أغسطس، مؤكد انه بنهاية البرنامج سيكتسب الشباب الكثير من المهارات والتدريبات الهامة، التى يوفرها البرنامج، والذى يعتبر احد التوصيات الناتجة عّن منتدى شباب العالم، الذى يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (1)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (2)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة 

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (3)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة 

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (4)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة 

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (5)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (6)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (7)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (8)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة 

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (9)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (10)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة 

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (11)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (12)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (13)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (14)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة 

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (15)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة 

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (16)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة 

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (17)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة 

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (18)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (19)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة 

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (20)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة 

 

الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة (21)
الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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