شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الدفعة الأولى للشباب الأفارقة بالأكاديمية الوطنية يلتقطون الصور التذكارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الدفعة الأولى البرنامج الرئاسى، لتأهيل الشباب الأفارقة للقيادة، على التقاط الصور التذكارية، إيذانا ببدء فعاليات الدورة الأولى للبرنامج، الذى يضم 100شاب افريقى، موزعين على عشر دورات متتالية.

واستمعت الدفعة الأولى المكونة من 100شاب وفتاة، لعرض تبسيطى عّن البرنامج الرئاسى، وكذلك بعض الأهداف، والفعاليات خلال الفترة المقبلة، حيث يأتى البرنامج الرئاسى للشباب الأفارقة، كأحد التوصيات الهامة عّن منتدى شباب العالم.

وتهتم الدولة المصرية، بوضع عدة برامج خاصة بدعم القارة الأفريقية، تزامنا مع رئاستها للاتحاد الأفريقى.

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