كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميزانية بنجلاديش تبلغ 62 مليار دولار للعام المالي المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر البرلمان البنغلاديشي اليوم الأحد ميزانية وطنية قياسية تبلغ 5 تريليونات تاكا (حوالي 62 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2019-20 القادمة (يوليو 2019 إلى يونيو 2020).

حيث استهدف وزير المالية البنغلاديشي، مصطفى كمال، هدفًا للنمو الاقتصادي بنسبة 8.2 في المائة، أمام البرلمان الميزانية السنوية الحادية عشرة لحكومة حزب رابطة عوامي بنجلادش التي تتزعمها الشيخة حسينة على التوالي منذ عام 2009

وبالإجماع عن طريق التصويت، أقر البرلمان الميزانية في يوم العمل الأخير من السنة المالية 2018-19 الحالية مع بعض التعديلات.

و ستبلغ الميزانية في السنة المالية 2019-20 القادمة، الإجمالية 5،231.90 مليار تاكا، والتي تمثل 18.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 13 في المائة عن ميزانية السنة المالية المنتهية في 2018-19.

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ومن ناحية الإنفاق، سيبلغ حجم برنامج التنمية السنوية للعام المالي المقبل 2.02 تريليون تاكا مع حصول قطاعات الموارد البشرية والطاقة والطاقة والاتصالات على أكبر جزء من المال.

وقال الوزير في خطاب ميزانيته إنه تم إعطاء الأولوية للمساواة الإقليمية، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية وجودة الإنفاق في تخصيص برنامج التنمية السنوي، وأعرب عن أمله في الحفاظ على متوسط معدل التضخم السنوي عند 5.5 في المئة في العام المقبل. السنة المالية.

وسيكون العجز الكلي في الموازنة هو 1،453.80 مليار تاكا، أي ما يمثل خمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما إنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.2 في المائة خلال السنة المالية 2019-20. (1 دولار أمريكي يساوي حوالي 84 تاكا)

