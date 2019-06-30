كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تستأنف صيد الحيتان التجاري وسط انتقادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستستأنف اليابان صيد الحيتان التجاري يوم الاثنين وسط انتقادات من الدول المناهضة لصيد الحيتان والجماعات البيئية بعد انسحابها من اللجنة الدولية لصيد الحيتان (IWC) اليوم الأحد.

حيث إن انسحاب اليابان من اللجنة الدولية لصيد الحيتان هو أول مرة في تاريخ ما بعد الحرب التي تنسحب فيها من منظمة دولية كبرى، لقد ضغطت اليابان من أجل استئناف صيد الحيتان التجاري لمدة 30 عامًا.

وفي سبتمبر الماضي، رفض الاجتماع السنوي لـ اللجنة الدولية لصيد الحيتان اقتراح اليابان الأخير لاستئناف صيد الحيتان التجاري. هددت الحكومة اليابانية بالانسحاب من المنظمة الدولية.

حيث أعلنت اليابان عزمها على الانسحاب في ديسمبر الماضي، قائلة إنه لم يعد من الممكن استئناف صيد الحيتان التجاري بموجب قواعد اللجنة الدولية لصيد الحيتان.

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وتستعد عدة سفن لصيد الحيتان لمغادرة مدينة شيمونوسيكي الساحلية الغربية في مقاطعة ياماغوتشي يوم الاثنين لبدء صيد الحيتان في المحيط الهادئ. وفي مدينة كوشيرو الشمالية، بمحافظة هوكايدو، تخطط خمس سفن لمغادرة الحيتان في المياه القريبة.

كما تقول اليابان إنها ستجري صيد الحيتان التجاري فقط في مياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية الخالصة، وصيد سمك المنك وأنواع أخرى لديها أعداد كبيرة بما فيه الكفاية، ضمن الحصص التي حددتها طريقة اللجنة الدولية لصيد الحيتان المعتمدة.

وينتقد النشطاء في مجال البيئة الاستئناف في ضوء الحفاظ على الموارد وحماية الحيوانات.

