كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ويدودو يفوزه في الانتخابات الإندونيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانتخابات العامة الإندونيسية رسميا اليوم الأحد أن الرئيس الحالي جوكو ويدودو هو الفائز في الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل.

حيث جاء هذا الإعلان بعد أن أيدت المحكمة الدستورية فوز الزوجين، حيث رفضت الطعن المقدم من المرشح الرئاسي المهزوم برابوو سوبيانتو وزميله في الانتخابات ساندياغا إس أونو بشأن نتائج الانتخابات.

وقال رئيس لجنة الانتخابات العامة الإندونيسية عريف بوديمان "تعلن اللجنة أن الثنائي الرئاسي رقم 1 جوكو ويدودو ومعرف أمين هو الثنائي المنتخب من 2019 إلى 2024".

وقالت اللجنة أيضا أن الثنائي حصل على 55.5 في المئة من إجمالي الأصوات.

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ووفقًا للقانون الإندونيسي القرار نهائي وملزم.

ومن المقرر أن يؤدي الثنائي اليمين الدستورية في 20 أكتوبر.

وقد تم نشر أكثر من 10،000 من أفراد الأمن لتأمين الإعلان.

وقالت الشرطة ان حوالي 50 الف من افراد الامن كانوا على أهبة الاستعداد قبل أيام من صدور الحكم النهائي للنزاع الرئاسي.