كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تخطط لنشر محطة طاقة نووية عائمة فى القطب الشمالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط روسيا لنشر محطة طاقة نووية عائمة على بعد 3000 ميل عبر الدائرة القطبية الشمالية.

ولا تزال أكاديمك لومونوسوف، التي أطلق عليها "تشرنوبيل" العائمة، ما زال قيد الإنشاء منذ ما يقرب من عقدين، وتتجه إلى مدينة بيفيك الساحلية الصغيرة في القطب الشمالي.

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وستقوم المنصة الضخمة التي يبلغ طولها 144 مترًا (472 قدمًا) في مدينة مورمانسك غرب روسيا، في نهاية المطاف بتزويد الكهرباء للمستوطنات والشركات التي تستخرج المواد الهيدروكربونية والأحجار الكريمة في منطقة تشوكوتكا.

وتم بناء محطة الطاقة الضخمة في ظل خطط التوسع الطموحة في القطب الشمالي للرئيس فلاديمير بوتين، والتي أثارت غضب المراقبين الأمريكيين.

وأعلن بوتين عن نيته تطوير المنطقة اقتصاديًا، مستفيدًا من ثروات النفط والغاز الخفية في القطب الشمالي مع انخفاض احتياطيات سيبيريا.