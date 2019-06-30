كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء. كسوف كلى للشمس فى أمريكا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستعيش المنطقة الجنوبية من أمريكا اللاتينية فى تشيلى والأرجنتين، كسوف كلي للشمس يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل، وهو أكبر حدث فلكي وفقًا للخبراء.

ويحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يتخلل القمر بين الأرض والشمس، ووفقًا لوكالة ناسا ، فإن هذه الظاهرة الفلكية ستستمر لمدة تصل إلى 4 دقائق و 33 ثانية.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية، إن الكسوف الكلي سيبدأ في مدينة لاسيرينا التشيلية في منطقة كوكيمبو، وسينتهي بالقرب من مدينة تشاسكوم الأرجنتينية بمقاطعة بوينس آيرس، وسيتمكن الأشخاص الموجودون في هذا المسار من رؤية تاج الشمس، إذا سمح الطقس بذلك.