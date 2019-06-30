كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يأسر قيادي حوثي كبير في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسر الجيش اليمني، اليوم الأحد، قيادياً حوثياً كبيراً في محافظة الضالع جنوب البلاد، بعد أن تمكنت القوات من إحباط محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الجيش استدرج الميلشيا، أثناء محاولتها التسلل إلى منطقة الزبيريات بجبهة شخب في مديرية قعطبة شمالي المحافظة.
ونجح الجيش خلال العملية في أسر قيادي بارز من الميليشيا يدعى علي عبدالله العنزي وكنيته "أبو بكيل"، مع 7 من مرافقيه.
وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين الذين حاولوا التسلل الفاشل.