كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يأسر قيادي حوثي كبير في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسر الجيش اليمني، اليوم الأحد، قيادياً حوثياً كبيراً في محافظة الضالع جنوب البلاد، بعد أن تمكنت القوات من إحباط محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.