كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الروسية تراقب مدمرة أمريكية دخلت البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات العسكرية لأسطول البحر الأسود، أنها تقوم بمراقبة مدمرة "يو إس إس كارني" في الولايات المتحدة الأمريكية بعد دخول السفينة البحر الأسود، وفقاً لما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية.

وأوضح الجيش الروسى :"أنّ السفينة الدورية الروسية سمتليفى من أسطول البحر الاسود بدأت تراقب مباشرة تحركات السفينة العسكرية الأمريكية.. بالإضافة إلى ذلك، سيقومون بمهام المراقبة بالوسائل الإلكترونية والتقنية أثناء بقاء المدمرة الأمريكية. في مجال مسؤولية الأسطول الروسي.

ووفقًا لأحكام اتفاقية مونترو، التي تنظم المرور عبر المضيق التركية للسفن الحربية التابعة للدول غير الساحلية، يجب ألا يتجاوز وجود المدمرة الأمريكية في البحر الأسود 21 يومًا" ، حسبما أكد الجيش الروسى

ودخلت المدمرة الأمريكية مياه البحر الأسود، السبت، وستشارك السفينة العسكرية الأمريكية غداً الاثنين في التدريبات البحرية لحلف الناتو بريز 2019، والتي ستجري في الفترة ما بين 1 يوليو و 12 يوليو، قبالة سواحل أوكرانيا، إلى جانب 19 دولة. سوف يشارك في التدريبات ما لا يقل عن 3000 جندي و 32 سفينة و 24 طائرة.