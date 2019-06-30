كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير: أمريكا قد تشعل حرب عملات بعد حربها التجارية مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل الاستراتيجي كريستيان جاتيكر، رئيس الأبحاث في بنك يوليوس باير، إنّ الولايات المتحدة قد تشعل حرب عملات خلال "عامين أو ثلاثة أعوام"، عندما تنتهي حربها التجارية مع الصين.

وفي حديثه إلى برنامج سي إن بي سي، قال جاتيكر يوم الجمعة، إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يكن في لقد خضع لضغوط البيت الأبيض بسياسة يمكن أن تشكل مستقبل الدولار.

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وأضاف الخبير الاستراتيجي :"لقد نقلوا 180 درجة من وضع التكيف التلقائي إلى خفض الأسعار وتخفيف السياسة النقدية، لذلك أعتقد أن هناك بعض الضغوط ، مشيرا إلى أن البيئة الجيوسياسية الحالية تخلق أهدافًا جديدة للبنك المركزي الأمريكي، بما في ذلك الحفاظ على "بيئة اقتصادية منظمة".

وتحدث حرب العملات عندما تخفض الدولة قيمة عملتها الوطنية عن عمد لتحفيز اقتصادها.

وفي هذا السياق، يعتقد المحلل أن "ضعف الدولار له ما يبرره من منظور الولايات المتحدة" ، لذلك يتوقع أنه يمكن أن ينتقل "من حالة حرب تجارية إلى حالة حرب عملة في العامين المقبلين". أو ثلاث سنوات. "