كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقاء تاريخ بين ترامب وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون اجتماعا مرتجلا إلى حد كبير في قرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين اليوم الأحد.

حيث عبر ترامب الحدود بين الكوريتين مع كيم، ليصبح أول رئيس أمريكي قائم على الإطلاق يضع قدمه على أرض كوريا الديمقراطية. كما عقد الزعيمان اجتماعًا فرديًا عن قرب في المنطقة الكورية المنزوعة السلاح (DMZ) على الجانب الكوري الجنوبي واتفقا على استئناف المحادثات النووية المتوقفة في الأسابيع المقبلة.

كما نأمل أن تحفز هذه الخطوات التاريخية زخمًا جديدًا في محادثات نزع السلاح النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ، التي وصلت إلى طريق مسدود منذ انتهاء ترامب وقمة كيم الثانية في هانوي في فبراير دون أي اتفاق.

وعند وصوله أولًا إلى المكان، استقبل ترامب كيم وصافح الاثنان مباشرة فوق خط ترسيم الحدود العسكري (MDL)، والذي يتميز فقط ببلاطة خرسانية منخفضة.

كما عبر ترامب جنبا إلى جنب مع كيم، الخط الفاصل إلى جانب كوريا الديمقراطية في قرية بانمونجوم الحدودية، مما جعل التاريخ أول رئيس أمريكي قائم يمشي على الأقدام إلى أراضي كوريا الديمقراطية.

وصافح الثنائي مرة أخرى وتقدما لالتقاط صورة قبل عبور خط ترسيم الحدود العسكري إلى الجانب الكوري الجنوبي.

وثم تحدث الزعيمان لفترة وجيزة ووصف كيم مسيرة ترامب عبر الحدود بأنها "تصميم شجاع استثنائي" لتوجيه العلاقات إلى الأمام.

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وفي وقت لاحق، انضم إليهم رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، بابتسامة مبهرة، وتحدثوا مع كل من ترامب وكيم، الذي كان بمثابة المرة الأولى في التاريخ التي التقى فيها قادة الكوريتين والولايات المتحدة في بانمونجوم.

وبعد ذلك دخل كيم وترامب إلى فريدوم هاوس، وهو مبنى كوري جنوبي في بانمونجوم، وتحدثا لمدة 50 دقيقة خلف الأبواب المغلقة.

كما قال كيم قبل الاجتماع الفردي، إن مصافحة السلام مع الرئيس الأمريكي تمثل تحولًا في العلاقات بين البلدين، والتي كانت تتميز في السابق بالعداء المتبادل.

وبعد الاجتماع، قال ترامب، "بالتأكيد هذا هو يوم عظيم، يوم تاريخي أسطوري".

وقال إن الجانبين سيعينان فرقهما "لبدء العمل" في المفاوضات في "أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، وأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق شامل بين بيونج يانج وواشنطن، ولكن "السرعة ليست هي الهدف" حيث يتطلع الجانبان إلى " خذها بالطريقة الصحيحة."

وقال ترامب إنه دعا كيم إلى واشنطن، بينما ردت كوريا الديمقراطية بقولها إن كيم سيدعو الزعيم الأمريكي إلى بيونج يانج في الوقت المناسب.

