كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير يكشف أهمية زيارة ترامب لكوريا الشمالية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد فايز فرحات، خبير الشئون الأسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكوريا الشمالية فى ذلك الوقت هو تحول كبير جدًا فى السياسة الأمريكية فالرئيس الامريكي يحاول أن يحسن العلاقات بينه وبين كوريا الشمالية دون الدخول فى القضية الشمالية وهو امتلاك كوريا الشمالية للسلاح النووي.

وأضاف فرحات عبر الفقرة الاخبارية التى تذاع على قناة الغد الاخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، أن أهمية هذة الزيارة الحالية هو يساهم فى بناء الثقة بين الولايات المتحدة، وكوريا الشمالية على أرض الواقع.

وأوضح أن هذا يعمل على إجراء مفاوضات مستقبلية وفى درجة أعلى من الثقة بين البلدين، مشيرًا إلى أنه يمثل قيد أخلاقي وسياسي بينهم وهذة الوظيفة الاساسية التى يحققها هذا اللقاء.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل قائمة في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب عقب لقائه نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه وجه الدعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض، وأنهما سيتبادلان زيارة دولة كل منهما في الوقت المناسب. من جانبه قال زعيم كوريا الشمالية إن العلاقات الرائعة مع ترامب تساعد على تجاوز العقبات.

وكان ترامب وأون عقدا اجتماعا مغلقا في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، وذلك بعدما عبر ترامب الحدود إلى كوريا الشمالية.