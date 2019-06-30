القبض على “بيدوفيل” خمسيني هتك عرض قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

ألقت مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي شيشاوة، مساء أمس السبت، القبض على خمسيني بتهمة هتك عرض قاصر من ذوي الاحتياجات، وذلك الخاصة بدوار “دار حمّاد ” إقليم شيشاوة.

وعلم “اليوم24″من مصادر محلية، أن والد الضحية، البالغ من العمر 13 سنة، والذي يعاني إعاقة لاحظ دخول ابنه في حالة نفسية غريبة، فعرضه على الطبيب الذي أخبره بتعرض ابنه للاغتصاب، مقدما له شهادة طبية تثبت ذلك.

وأضاف المصدر ذاته أن والد الضحية تقدم بشكاية في الموضوع، تفيد تعرض ابنه لهتك عرضه مقابل منحه بعض النقود حتى لا يكشف تفاصيل ما يجري بينه ومغتصبه، فتم اعتقال المتهم، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية .

وينتظر تقديم “البيدوفيل” أمام أنظار النيابة العامة، يوم غد الاثنين، لدى محكمة الاستئناف في مراكش، لتقول كلمتها في حقه.