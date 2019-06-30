84 شهيدا فلسطينيا برصاص قوات جيش الاحتلال منذ بداية 2019

أعلن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، أن 84 شهيدا، ارتقوا برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في النصف الأول من عام 2019.

وأوضح التجمع في بيان صحفي اليوم الأحد، أن من بين الشهداء، 59 من محافظات غزة، و25 من الضفة، بينهم 8 سيدات و19 طفلا. وأشار إلى أن من أصغر الشهداء سنا، الشهيد “الجنين” عبد الله أبو عرار، الذي استشهد بتاريخ 4 ماي الماضي في حي الزيتون بغزة، والشهيد (الجنين) أيمن محمود المدهون الذي استشهد في 5 ماي في بيت لاهيا، وأكبر الشهداء سنا، الشهيد عبد الرحيم مصطفى المدهون (61 عاما) من بيت لاهيا، الذي استشهد يوم 5 ماي.

وأشار التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال منذ بداية العام، بلغ 12 جثمانا، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة منذ بداية الثورة الفلسطينية المعاصرة إلى (266) شهيدا، معظمها مدفونة بما يسمى مقابر الأرقام في منطقة جسر يعقوب داخل أراضي الـ48، وبعضها محتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال.