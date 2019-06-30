برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب أنتر ميلان

قال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، اليوم الأحد، إن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم يستهدف التعاقد مع الأرجنتيني “لاوتارو مارتينيز”، لاعب أنتر ميلان.

وأكد الموقع ذاته أن مسؤولي الفريق الكطالوني يجهزون لتقديم عرض ضخم لـ”مارتينيز”، من أجل إقناعه بحمل قميص بطل إسبانيا، بدءً من الموسم المقبل.

ويمتلك المهاجم الأرجنتيني عقدا مع أنتر ميلان، قيمة شرطه الجزائي 112 مليون أورو، إذ خاض مع الفريق الإيطالي 35 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وتألق “مارتينيز” مع منتخب “التانغو”، في الفترة الأخيرة، وسجل 5 أهداف في 9 مباراة، وتأهل لخوض نصف نهائي كوبا أمريكا مع منتخب بلاده أمام البرازيل، الأربعاء المقبل.