اختفاء تلميذ بعد رسوبه في الامتحانات.. ووالدته: مشا يجيب النتيجة وما رجعش- فيديو 

“خرج ولَم يعد”، هذه هي قصة التلميذ يونس، التي تحكيها والدته لـ”اليوم 24 “، والدموع تغالبها، بعدما غادر ابنها المنزل إلى وجهة غير معلومة بعد رسوبه في المستوى الثاني إعدادي.

واختفى التلميذ يونس عن الأنظار، منذ يوم الثلاثاء الماضي، إذ قالت أمه: “ذهب إلى الإعدادية، التي يدرس فيها، ليجلب نتيجته، إلا أنه اختفى بعدها، ولم يعد إلى المنزل كالمعتاد”.

وأضافت الأم، في حديثها، أنها ترجح فرضية أن يكون رسوبه سببا رئيسيا في اختفائه، مطالبة المغاربة بمساعدتها في إيجاد ابنها.

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هاتف العائلة للمساعدة:

0698843133