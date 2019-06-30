“خرج ولَم يعد”، هذه هي قصة التلميذ يونس، التي تحكيها والدته لـ”اليوم 24 “، والدموع تغالبها، بعدما غادر ابنها المنزل إلى وجهة غير معلومة بعد رسوبه في المستوى الثاني إعدادي.
واختفى التلميذ يونس عن الأنظار، منذ يوم الثلاثاء الماضي، إذ قالت أمه: “ذهب إلى الإعدادية، التي يدرس فيها، ليجلب نتيجته، إلا أنه اختفى بعدها، ولم يعد إلى المنزل كالمعتاد”.
وأضافت الأم، في حديثها، أنها ترجح فرضية أن يكون رسوبه سببا رئيسيا في اختفائه، مطالبة المغاربة بمساعدتها في إيجاد ابنها.
هاتف العائلة للمساعدة:
0698843133
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء تلميذ بعد رسوبه في الامتحانات.. ووالدته: مشا يجيب النتيجة وما رجعش- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.