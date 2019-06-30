ميركل تصاب بنوبة ارتعاش للمرة الثانية في ظرف وجيز

ظهرت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، وهي ترتعش للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، وسط مخاوف من تدهور وضعها الصحي.

“ميركل”، التي تبلغ من العمر 64 سنة، ظهرت، يوم الخميس الماضي، أمام عدسات الكاميرات، وهي ترتعش أثناء حفل رسمي في برلين، في حالة تشبه الأعراض، التي أصابتها خلال استقبالها الرئيس الأوكراني، الأسبوع الماضي.

وقالت “ميركل” إن سبب رعشتها في المرة الأولى، كانت ناتجة عن تعرضها للجفاف، بينما شدد الدكتور “مايك فيتزباتريك” لصحيفة “دايلي تلغراف” على “أن الأمر لا يبدو ناتجا عن الجفاف”، معتبرا أنه “ليس من الطبيعي أن ترتعش عندما تتعرض للجفاف. ممكن أن ترتعش عندما تتضور جوعا، لكن العطش لا يفعل ذلك”.

وفيما لم يوضح، أو يعلن ما إذا كانت “ميركل” تعاني أي مشكلات صحية، اعتبر الدكتور “فيتزباتريك” أن أسباب الرعشة مختلفة “فمن الممكن أن تنتج عن ارتفاع حرارة الجسم، أو عن نوبة من الخوف، أو عن مرض “المالاريا”، الذي يبدو احتمالا ضئيلا، لكنه غير مستبعد”.

ووسط توالي ظهور “ميركل” ترتعش، طمأن المتحدث باسمها الرأي العام عن وضعها الصحي، كما شاركت المستشارة الألمانية في قمة العشرين.