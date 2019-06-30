رسميا “كاف” يمنح هذا البلد تنظيم كأس إفريقيا للمحليين

أسندت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الأحد، مهمة تنظيم كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستنطلق العام المقبل لبلد الكاميرون.

وينظم الكاميرون النسخة المقبلة من كأس المحليين بدلا من إثيوبيا، كما كان مقررا في وقت سابق، غير أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، منح الكاميرون ملف التنظيم.

وكان الـ”كاف” قد سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية، المقامة، حاليا، في مصر، من الكاميرون، بسبب عدم جاهزية البنيات التحتية لتنظيم العرس القاري، ليعطي لمصر تنظيم البطولة، التي تعرف لأول مرة مشاركة 24 منتخبا.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، بطل آخر نسخة من الكأس، التي نظمت، مطلع عام 2018 في الملاعب المغربية.