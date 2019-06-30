أسندت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الأحد، مهمة تنظيم كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستنطلق العام المقبل لبلد الكاميرون.
وينظم الكاميرون النسخة المقبلة من كأس المحليين بدلا من إثيوبيا، كما كان مقررا في وقت سابق، غير أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، منح الكاميرون ملف التنظيم.
وكان الـ”كاف” قد سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية، المقامة، حاليا، في مصر، من الكاميرون، بسبب عدم جاهزية البنيات التحتية لتنظيم العرس القاري، ليعطي لمصر تنظيم البطولة، التي تعرف لأول مرة مشاركة 24 منتخبا.
يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، بطل آخر نسخة من الكأس، التي نظمت، مطلع عام 2018 في الملاعب المغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا “كاف” يمنح هذا البلد تنظيم كأس إفريقيا للمحليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.