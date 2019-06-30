الألعاب الإفريقية تؤخر انطلاق البطولة الاحترافية

تتجه الجامعة الملكية لكرة القدم، والعصبة الاحترافية، إلى تأجيل الموعد، الذي تم تحديده في وقت سابق، لانطلاق الموسم الجديد من البطولة الاحترافية، الذي حُدد له شهر غشت المقبل.

وكشفت مجموعة من المصادر، أن دورة الألعاب الإفريقية،التي سيحتضنها المغرب، خلال الفترة ما بين 17 و31 غشت، جعلت جامعة الكرة، تدرس إمكانية تأخير بداية البطولة، إلى مطلع شتنبر المقبل، بسبب خوض منافسات الألعاب القارية على مركبي، الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ومحمد الخامس في الدارالبيضاء.

وتعرف الدورة برمجة 18 لعبة رياضية مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ومشاركة 5000 رياضي ورياضية، علما أن اختيار المغرب لاحتضان فعاليات الألعاب الإفريقية جاء بعد تراجع غينيا الاستوائية عن التنظيم لأسباب اقتصادية.