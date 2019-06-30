غوارديولا يعلق على عودة نيمار المحتملة لبرشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، لاعب استثنائي إلا أنه شكك في ظهوره بنفس المستوى الذي كان عليه مع البارسا إذا عاد مرة أخرى للفريق الكاتالوني.

وذكر غوارديولا خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "نيمار لاعب استثنائي، لكنني لا أعرف هل مازال نفس اللاعب الذي كان في برشلونة، لكنه جيد جدًا ولا أحد يشكك في ذلك".

وعن حقبة "ميسي وسواريز ونيمار" قال "الثلاثي الهجومي لبرشلونة كان يلعب في العمق أكثر من حقبتي مع الفريق، حيث كنت مجنونا ودفعت بالجميع للأمام".

وأضاف "الثلاثي لعب في العمق أكثر خلال الهجمات العكسية، بينما خلال عصري كنا نلعب على بُعد 30 إلى 40 مترًا وكان لا يمكن إيقافنا، إنه نفس الشيء الآن، فبرشلونة لديه الكثير من اللاعبين الجيدين".