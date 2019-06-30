الجيش اليمني يفرض سيطرته على تحصينات لميليشيا الحوثي بالقرب من مركز مديرية باقم بصعدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:00 مساءً, 30 يونيو 2019 م المناطق _ عدن فرض الجيش اليمني سيطرته على عدد من المواقع في مديرية باقم عقب مواجهات ضد ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومه من إيران في محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش تابعة للواء الثالث حرس حدود استعادت عددًا من التباب التي كانت تتحصن بها ميليشيا الحوثي، أسفل جبل النار المطل على مركز مديرية باقم.

وذكر المصدر بحسب الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع “سبتمبر نت” أن الجيش صدّ هجومًا شنته ميليشيا الحوثي على مواقعه في جبهة الشامية، وأوقع قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا خلال المواجهات.

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