العراق يحقق فوزه الاول في تصفيات اسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً

رياضة 2019-06-30 | 18:21 531 مشاهدة حقق منتخب العراق، فوزه الاول في تصفيات اسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً والمقامة منافساتها في البحرين. وتغلب العراق على الكويت بثلاثة أشواط لأثنين بواقع ( 17-25) ( 25-21) (23-25) ( 25-22) (15-13)، ليحصد فوزه الاول في التصفيات. وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الاولى امام السعودية بواقع ثلاثة أشواط لأثنين، امس السبت.



وسيواجه المنتخب الوطني نظيره القطري مساء يوم غد الاثنين.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره القطري مساء يوم غد الاثنين.

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