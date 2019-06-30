مصرع طفل وطفلة بحادثي غرق في اربيل

توفي طفل وطفلة، اليوم الأحد، غرقاً في مصيف بيخال بمحافظة أربيل.
وأضاف أن "الطفل جاء مع والديه من بغداد للسياحة ويبلغ من العمر ست سنوات".
من جانبه، لقيت فتاة مصرعها غرقا في مصيف بيخال بمحافظة اربيل، فيما تواصل فرق الانقاذ جهودها لانتشال جثة الفتاة.
وقال الرائد بيان بالكي المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في سوران، إن "فتاة غرقت اليوم، بعد انزلاق قدمها بمنحدرات مياه مصيف بيخال"، مبيناً أن "الفتاة من سكنة ناحية برطلة التابعة لمحافظة نينوى وهي من مكون الشبك".
وأوضح بالكي، أن "فرق الانقاذ ما زالت تواصل جهودها لانتشال جثة الفتاة من المياه".
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