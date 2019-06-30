مصرع طفل وطفلة بحادثي غرق في اربيل

وقال مسؤول القسم الفني بمديرية الدفاع المدني في قضاء سوران بمحافظة اربيل كاروان ميراودل في مؤتمر صحفي حضره مراسل الخليج 365، إن "الطفل سقط في الماء عند منبع بيخال وجرفته المياه ومن الصعب جداً العثور على جثته بسبب غزارة المياه هذه السنة".وأضاف أن "الطفل جاء مع والديه من بغداد للسياحة ويبلغ من العمر ست سنوات".

من جانبه، لقيت فتاة مصرعها غرقا في مصيف بيخال بمحافظة اربيل، فيما تواصل فرق الانقاذ جهودها لانتشال جثة الفتاة.

وقال الرائد بيان بالكي المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في سوران، إن "فتاة غرقت اليوم، بعد انزلاق قدمها بمنحدرات مياه مصيف بيخال"، مبيناً أن "الفتاة من سكنة ناحية برطلة التابعة لمحافظة نينوى وهي من مكون الشبك".



وأوضح بالكي، أن "فرق الانقاذ ما زالت تواصل جهودها لانتشال جثة الفتاة من المياه".