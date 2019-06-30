ثلاثة منها في خطر.. فرصة اخيرة امام الاندية العراقية لاكمال ملف التراخيص

وكانت لجنة التراخيص قد حددت الـ30 من حزيران الجار ي، الموافق اليوم الاحد، موعداً نهائياً لرفع الملفات الخاصة بالحصول على الرخصة.

وقال القصاب في حديث للسومرية نيوز، إن "اليوم الاحد، هو اخر موعد لرفع الملفات للنظام بتاريخ 30 حزيران الجاري، ولان هناك اندية لم تكمل رفع جميع الملفات حتى اليوم، طالبن اتحاد الكرة بمنحهم فرصة اخيرة لانجاز الملفات الخاصة بهم".



واوضح أن "اندية مثل الميناء، الذي لم يرفع اي ملف حتى الان والديوانية والسماوة متأخرين جداً في العمل، لذلك قررنا ان نمنحهم فرصة اخيرة حتى العاشر من تموز المقبل من اجل اكمال رفع المعايير الخاصة بالرخصة المحلية".

واضاف "بعد الاتصال شخصياً بسكرتير لجنة التراخيص، وافق على منحهم فرصة اخيرة ونهائية للاندية من اجل اكمال رفع الملفات وتم اشعار الاندية بذلك رسمياً".

وفي حال لم تتمكن الاندية من اكمال ملف التراخيص، فانها لن تتمكن من المشاركة في الدوري العراقي الممتاز الموسم المقبل.



وفيما يلي اخر تحديث للعمل المنجز بنظام التراخيص لغاية اليوم:الرخصة الاسيوية

الجوية ٣١/٣٢

الزوراء ٣١/٣٢

الشرطة ٣٢/٣٢

الرخصة المحلية

الميناء ٠/١٨

النجف١٨/١٨

اربيل١٧/١٨

الطلبة ١٦/١٨

الكرخ ١٦/١٨

نفط الوسط ١٨/١٨

النفط١٨/١٨

نفط الجنوب ١٥/١٨

بغداد ١٨/١٨

الحسين ١٧/١٨

الكهرباء ١٨/١٨

البحري ١٦/١٨

نفط ميسان ١٨/١٨

السماوة ٥/١٨

الحدود ١٦/١٨

الصناعات ١٨/١٨

الصناعة ١٨/١٨

الديوانية ٩/١٨

