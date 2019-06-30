الحدود يزيد من متاعب النجف في الدوري الممتاز

ويدين الحدود في فوزه الى اللاعب محمد سعيد، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49 من عمر المباراة، ليهدي فريقه الفوز الغائب منذ جولتين.

الفوز رفع رصيد الحدود الى النقطة 40 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصدي النجف عند النقطة 37 في المركز الخامس عشر.

