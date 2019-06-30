بالفيديو قرار إلغاء عطلة يوم السبت

بغية تخفيف الزخم فيها والاسراع بانجاز معاملات المواطنين وجه وزير الداخلية دوائر الجنسية والجوازات بالمباشرة بالدوام ايام السبت مع بقية ايام الاسبوع بعدما كان عطلة رسمية يتمتع بها الموظفون.

المواطنون رحبوا بالخطوة هذه معتبرينها حلا مناسبا لرفع المعاناة عن كاهلهم سيما وان الايام الخمسة من كل اسبوع كانت لاتكفي لاستيعاب المتقدمين لاستحصال الجواز او تغييره او الذين يسعون لاستخراج هوية الاحوال المدنية لهم او استبدال التالف او استصدار البطاقة الوطنية، وتلك العملية احيانا تصطدم بطوابير كبيرة من المراجعين الذين يواجهون الاجواء المناخية المختلفة بحرارتها الشديدة وقساوة شتائها.

ويأتي هذا القرار في ظل التلكؤ الحاصل في بعض المؤسسات الحكومية التي بات المواطن يئن تحت وطأة طوابير معاملاتها، وروتينها القاتل.

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