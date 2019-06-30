جرحى بإطلاق نار على موكب وزير في جبل لبنان

وقال الغريب في تصريحات صحفية، إن "مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب"، مشيراً إلى أنه "أصيب في خلال الحادث ثلاثة من مرافقيه، أحدهم إصابته حرجة".

وأضاف، "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وفوجئنا بوابل من الرصاص."