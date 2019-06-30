جرحى بإطلاق نار على موكب وزير في جبل لبنان

أفاد وزير شؤون النازحين في لبنان صالح الغريب، الأحد، بتعرض موكبه إلى إطلاق النار بمحافظة جبل لبنان.
وقال الغريب في تصريحات صحفية، إن "مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب"، مشيراً إلى أنه "أصيب في خلال الحادث ثلاثة من مرافقيه، أحدهم إصابته حرجة".
وأضاف، "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وفوجئنا بوابل من الرصاص."
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