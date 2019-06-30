جستن ميرام يعلق على ليلة تألقه مع اتلانتا يونايتد

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2019-06-30 | 16:58
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علق جناح المنتخب الوطني ونادي اتلانتا يونايتد، جستن ميرام، على الثنائية اليت سجلها في مرمى مونتريال في الجولة الأخيرة من النصف الأول للدوري الأميركي لكرة القدم MLS.
واستطاع ميرام أن يقدم أداء رائعاً خلال المباراة، حيث سجل ثنائية فريقه في الدقيقتين 35 و83، ليتم استبداله في الدقيقة 87 من عمر المباراة.
وعلق ميرام عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "يقولون ان الثنائية دائماً افضل من الواحد، ليلة لا تنسى.. اشكر هذا الفريق والمدينة".
وحصل على لقب نجم المباراة بتقييم 8.2 من 10، فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هدفه الاول الذي نال اعجاب الجيمع دون استثناء.
وعلق ميرام عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "يقولون ان الثنائية دائماً افضل من الواحد، ليلة لا تنسى.. اشكر هذا الفريق والمدينة".
وحصل على لقب نجم المباراة بتقييم 8.2 من 10، فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هدفه الاول الذي نال اعجاب الجيمع دون استثناء.
المحرر: محمد خليل
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