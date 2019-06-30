وثيقة سرية: القوات التركية بالدوحة ترسل تقارير يومية بالتطورات

كشفت وثيقة سرية عن أن القوات التركية المنتشرة في قاعدة عسكرية في الدوحة ترصد التطورات الدبلوماسية والسياسية في قطر يوميا، وتقدم تقارير إلى القيادة العسكرية في بلادها من خلال قناة آمنة.

وأظهرت وثيقة من 4 صفحات حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن وحدة القوات البرية التركية المتمركزة في الدوحة كانت تراقب التطورات اليومية في قطر وترسل تقارير إلى تركيا.





وأشار إلى أن التقرير الذي يعود تاريخه إلى 14 يوليو/تموز 2016 وقع عليه الرائد مراد إر، واعتمده المقدم علي شاكان، ويتضمن مقتطفات من مقابلة مع السفير الفرنسي في قطر، إريك شيفالييه، الذي ذكر عدد الشركات الفرنسية العاملة في الدولة الخليجية الصغيرة، وتطوير مشروعات جديدة للتنقيب عن النفط، ومدرسة فرنسية في قطر وحجم التجارة.

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كما غطى التقرير اتفاقية بين جامعة "مانشستر متروبوليتان" والسلطات القطرية التي تنص على إرسال طلاب أكاديمية الشرطة إلى المملكة المتحدة لحضور دورة تدريبية في اللغة.

وطلب القادة من مقر القيادة الحصول على إذن من المسؤولين القطريين لمواصلة تأسيس وجود دائم للقوات التركية في الإمارة الصغيرة، كما يجري الإبلاغ عن الروتين اليومي للقوات المتمركزة في القاعدة مثل التدريب والتمارين والاجتماعات، بينما يجري التواصل من خلال مركز تحكم ووحدة اتصال آمنة.

وأفاد الموقع بأنه في وقت إعداد التقرير، بلغ العدد الإجمالي للقوات في قطر 93 جنديا، بالإضافة إلى 16 ضابطا و20 ضابط صف.

وعززت تركيا وجودها في القاعدة في ديسمبر/كانون الأول 2017 وتعتزم إضافة قوات وممتلكات تابعة للبحرية والقوات الجوية إلى القاعدة القطرية التي يمكنها استيعاب 3 آلاف جندي.





وفي السنوات الأخيرة، عقدت مناورات عسكرية تركية-قطرية مشتركة في كلا البلدين، في الوقت الذي يطالب الرباعي العربي السعودية والإمارات ومصر والبحرين بإغلاق القاعدة التركية.