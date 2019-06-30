إطلاق نار على موكب وزير المهجرين اللبناني وإصابة 3 من مرافقيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض موكب صالح الغريب، وزير المهجرين اللبناني، الأحد، إلى إطلاق نار، أسفر عن مقتل 2 من مرافقيه وإصابة ثالث، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أنه خلال مرور موكب وزير المهجرين بين بلدتي قبر شمول والبساتين، خلال الاحتجاجات على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، حدث احتكاك تبعه إطلاق نار، أدى إلى مقتل اثنين من مرافقيه وإصابة ثلاث.
ونقل الصليب الأحمر اللبناني الوزير صالح الغريب إلى مستشفى الرسول الأعظم، للاطمئنان على حالته الصحية.
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